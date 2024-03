Federico Dimarco ha parlato nel postpartita del match tra Inter e Napoli, raccontando quanto successo in campo: le parole

Ecco le dichiarazioni di Federico Dimarco a DAZN, al triplice fischio di Inter Napoli.

JUAN JESUS ACERBI – «Sono grandi, penso si siano già chiariti tra di loro. Se la cosa è sistemata, non vedo alcun problema»

PARTITA – «Primo tempo, grande approccio di carattere e di forza. L’unico rammarico è non aver sfruttato le occasioni avute. Poi subire un gol da calcio d’angolo, dopo la stanchezza di Madrid, ci può stare ma dispiace».

PARAGONE ATLETICO MADRID NAPOLI – «Con l’Atletico abbiamo avuto tante occasioni, ma siamo usciti a testa alta contro una squadra forte. Stasera stessa cosa, parliamo del Napoli, campione in carica, che ha ripreso a giocare come faceva con Spalletti. Ci vuole rispetto per entrambe le squadre».

COSA DEVE DIMOSTRARE L’INTER – «L’Inter deve dimostrare maturità, perchè in alcuni momenti abbiamo ceduto durante la stagione. Penso che questa cosa dobbiamo dimostrarla fino alla fine del campionato, continuando a lavorare su questa strada, non sarà un pareggio a fermare quello quanto di buono stiamo facendo».

BASTONI – «Bastoni che mi passa avanti sulla fascia Ma no, sono cose che proviamo in allenamento, quando vado dentro lui viene sopra. Meno male che vengono anche la domenica!»

SCUDETTO E CALCOLI – «Di calcoli in questi anni ho capito che non bisogna farne, guardiamo alla prossima partita e basta».

