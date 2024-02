Federico Dimarco ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la vittoria dell’Inter con l’Atalanta per 4-0: le parole dopo la 21^ di Serie A

Ecco le dichiarazioni di Federico Dimarco a Inter Tv, dopo la vittoria dell’Inter contro l’Atalanta nel recupero della 21^ giornata di Serie A 2023-2024.

PARTITA – «I primi dieci minuti non siamo partiti benissimo, abbiamo subito il gol e meno male che lo hanno annullato. Poi siamo stati incredibili, abbiamo fatto una partita di sostanza, di qualità, abbiamo segnato quattro gol e sono davvero contento. Il mio traguardo? Sono contento, ma come dico sempre è importante che la squadra vinca, al di là dei miei gol e assist. Lavoriamo bene in settimana, anche quando calciamo dal limite. Era tanto che non facciamo gol, sono contento che abbiamo vinto questa partita perché era veramente fondamentale per noi»

FINALE DI CHAMPIONS – «Questa consapevolezza l’abbiamo raggiunta da come abbiamo finito la scorsa stagione, ci siamo conquistati una finale di Champions che abbiamo giocato bene contro il Manchester City, ci ha fatto capire che siamo una grande squadra e che possiamo giocarcela con tutti»

LA CAPOLISTA SE NE VA – «Non cantiamo niente perché non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo andare avanti così per raggiungere l’obiettivo che sappiamo tutti benissimo qual è»

L’articolo Dimarco a Inter TV: «”La capolista se ne va”? Non la cantiamo. Sono contento del mio traguardo, ma la squadra è più importante» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG