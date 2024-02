Federico Dimarco ha l’entusiasmo alle stelle dopo il successo nerazzurro contro l’Atalanta nel recupero di campionato

Federico Dimarco ha commentato il successo dell’Inter contro l’Atalanta ai microfoni di Sky.

VITTORIA CONTRO L’ATALANTA – «Nei primi dieci minuti abbiamo fatto fatica, non abbiamo avuto un bell’approccio ma dopo il gol annullato abbiamo cominciato a giocare come sappiamo ed è arrivata questa vittoria importantissima. Gestire il vantaggio? Questa crescita che abbiamo avuto aprte dalla finale di Champions dell’anno scorso: abbiamo capito che possiamo giocarcela con tutti, non andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati altri forti. Abbiamo ragionato come nel finale di scorso campionato partita per partita. Non si possono fare calcoli, se approcci in modo sbagliato la partita finisce male, dobbiamo continuare così e finire il campionato nel migliore dei modi».

PARAGONE CON IL NAPOLI – «Mi diverto tantissimo a giocare in questa squadra, se non rissco a toccare tanti palloni cerco di ritagliarmi lo spazio muovendomi in campo, cerco gli spazi liberi da attacare e in questo modo posso anche liberare spazi per un compagno che si inserisce. Il Napoli l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario, quest’anno lo stiamo facendo anche noi ma non mi piace parlare ora che il campionato è ancora in corso, quando sarà finito vi dirò cosa penso di questa squadra rispetto al Napoli dello scudetto».

INTER PIU’ FORTE DI SEMPRE – «Ci sono delle belle sensazioni in campo, quando iniziamo a giocare mettiamo in difficoltà tante squadre, ci divertiamo e penso sia una cosa fondamentale, ci divertiamo anche in allenamento, siamo un bel gruppo».

L’articolo Dimarco a Sky: «Mi diverto tantissimo qui, a fine stagione rivelo una cosa» proviene da Inter News 24.

