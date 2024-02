Il Corriere dello Sport boccia l’arbitro Colombo nella moviola di Inter-Atalanta, recupero di campionato vinto dalla squadra di Inzaghi

Il Corriere dello Sport boccia Colombo nella moviola di Inter-Atalanta, sfida vinta dalla squadra di Simone Inzaghi. Il quotidiano ha messo 5 in pagella all’arbitro.

IL COMMENTO – «Non bene la partita di Colombo, due OFR in campo che si potevano – in un verso o nell’altro – evitare. Peggio la partita dell’assistente nr.2 Zingarelli: con la GLT, o sei sicuro al 100% che il pallone sia uscito oppure si sta con la bandierina abbassata. E quel pallone era dentro pieno. Colombo la chiude con 24 falli fischiati e 8 ammoniti. No, non bene».

L’articolo Moviola Inter Atalanta, il Corriere mette 5 in pagella a Colombo: il motivo proviene da Inter News 24.

