Grazie al gol siglato ieri contro la Juventus, Federico Dimarco raggiunge Maicon in una statistica riguardante i difensori goleador dell’Inter

Probabilmente per molti sarebbe eccessivo ed affrettato accostare il nome di Federico Dimarco a quello di Maicon, eppure, grazie al gol vittoria realizzato ieri in Inter-Juventus, l’esterno italiano ha raggiunto il brasiliano in una speciale classifica. Questi i numeri e le statistiche del numero 32 nerazzurro, pubblicate su inter.it.

Prima di Federico Dimarco, l’ultimo difensore dell’Inter che aveva segnato sia contro la Juventus che contro il Milan in una singola stagione tra tutte le competizioni era stato Maicon nel 2011/12.

in una singola stagione tra tutte le competizioni era stato nel 2011/12. Quinto gol di Federico Dimarco in questa stagione con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni, quattro di questi sono arrivati su assist di Nicolò Barella .

con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni, . Federico Dimarco ha realizzato cinque gol nel 2022/23 con l’Inter tra tutte le competizioni, nelle ultime 10 stagioni solo un difensore nerazzurro ha segnato di più in una singola annata: Achraf Hakimi (sette reti nel 2020/21).

L’articolo Dimarco come Maicon, in gol sia contro la Juve che contro il Milan: i numeri proviene da Inter News 24.

