La partita di ieri tra Inter e Juventus trasmessa in tv da Mediaset ha raggiunto numeri importanti per quanto riguarda lo share e gli spettatori

In tantissimi tra tifosi e appassionati ieri sera sono stati davanti alla tv per guardare Inter-Juventus su Canale 5. La semifinale di Coppa Italia disputata a San Siro è stato l’evento televisivo più visto della serata, raggiungendo in totale 7.519.000 telespettatori.

Anche dal punto di vista dello share, il derby d’Italia si è difeso alla grande, con il 34,6%.

Inter News 24

