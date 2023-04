Hanno fatto preoccupare in casa Inter le condizioni fisiche di Calhanoglu e Barella, i quali avevano accusato qualche fastidio contro la Juventus

Sospiro di sollievo in casa Inter per le condizioni fisiche di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. I due centrocampisti avevano accusato qualche fastidio fisico nel match contro la Juventus che avevano fatto preoccupare Simone Inzaghi ed il proprio staff (considerando soprattutto il finale di stagione e il calendario fitto per i nerazzurri).

Da Sky Sport arrivano ulteriori rassicurazioni direttamente da Appiano Gentile, dove oggi si è riunito il gruppo per un defaticante per coloro che hanno giocato ieri sera ed una seduta d’allenamento classica per coloro che non sono scesi in campo. Sia Barella che Calhanoglu hanno svolto lo stesso lavoro fatto dalla squadra che ha giocato ieri contro la Juventus.

L’articolo Inter, le condizioni di Barella e Calhanoglu: ecco cosa hanno fatto in allenamento proviene da Inter News 24.

