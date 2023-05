Il difensore dell’Inter, Federico Dimarco, ha parlato così al termine della vittoria contro la Fiorentina in Finale di Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Federico Dimarco ha parlato così al termine di Fiorentina-Inter, Finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri.

LE PAROLE –: «Sapevamo di affrontare un avversario di valore, siamo contenti di aver vinto. Oggi siamo contentissimi, adesso con calma penseremo partita per partita per prepararci al meglio per l’ultima gara. Dedica A tutti i miei familiari e a questo splendido pubblico, come cantano e si fanno sentire sono veramente importanti per noi».

L’articolo Dimarco: «Contentissimi, adesso pensiamo partita per partita. Lo dedico ai tifosi» proviene da Inter News 24.

