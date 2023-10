Federico Dimarco e Denzel Dumfries stanno risultando decisivi in questo avvio di stagione dell’Inter: i loro numeri

Il detto dice che la miglior difesa è l’attacco, ma con Dimarco e Dumfries forse è il caso di dire il contrario (il miglior attacco è la difesa). I due esterni dell’Inter sono stati protagonisti di un avvio di stagione super in termini di gol, assist e occasioni da gol create.

Come si legge su inter.it: «In questa prima parte di stagione gli esterni si stanno dimostrando sempre più devastanti, soprattutto in fase offensiva. Denzel Dumfries e Federico Dimarco sono i difensori che hanno preso parte a più gol in questo campionato, quattro per entrambi. Il Bologna inoltre per Dimarco fa riaffiorare dolci ricordi: l’unica marcatura multipla del numero 32 in Serie A è stata segnata il 9 novembre 2022, nella gara d’andata dello scorso campionato contro i felsinei, in quell’occasione fu protagonista con una doppietta».

L’articolo Dimarco e Dumfries, la forza dell’Inter sta (anche) negli esterni: i numeri proviene da Inter News 24.

