L’esterno dell’Inter, Federico Dimarco, si è espresso così in vista della Finale di Champions League contro il Manchester City

Intervenuto ai microfoni di TNT Sport Brasil, Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Finale di Champions League che l’Inter giocherà ad Istanbul contro il Manchester City tra quattro giorni.

SOGNI E OSSESSIONI –: «Penso che se uno sogna e va in campo con lo spirito giusto, non ha nessuna pressione da avere. Penso che la pressione ce l’abbia chi ha l’ossessione di vincere: il City è stato costruito per vincere la Champions, questa è la verità».

COSA SIGNIFICA CHE L’INTER DEVE FARE L’INTER? –: «Significa quello che avete visto in questi anni, soprattutto in questi ultimi due anni con il mister. Noi nelle partite secche, quando abbiamo fatto l’Inter, abbiamo fatto grandi risultati. Anche in campionato. Mentre quando cercavamo sottovalutavamo l’avversario abbiamo sempre perso punti».

L’articolo Dimarco: «Finale di Champions? Chi sogna non ha pressione, chi ha l’ossessione sì» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG