L’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco specifica che il suo post su Instagram non era rivolto a Lukaku.

Federico Dimarco ha rilasciato una lunga intervista a 7, magazine del Corriere della Sera, ecco le sue parole. “Milano è la mia città, è il luogo dove sono cresciuto. È qui che ho tirato i primi calci al pallone, che ho capito cosa volevo fare da grande, è il posto che mi ha aiutato a maturare. Ho davanti agli occhi il passaggio al settore giovanile dell’Inter. Giocare nella squadra per cui si tifa è una cosa bellissima, ma non è semplice. In questi due anni – da quando sono tornato da Verona – ho imparato molto anche da giocatori con più esperienza che sono andati via e ora cerco di far capire a chi è arrivato da poco cosa vuol dire giocare nell’Inter, cosa vuol dire giocare a San Siro. E – soprattutto – cos’è l’interismo”.

Federico Dimarco

“É un sentimento difficile da imparare, è qualcosa che spesso ti porti dentro fin da bambino, emozioni che vivi dagli spalti e che, nel mio caso, ritrovi in campo. É un fuoco che brucia dentro: non è meditato, viene in automatico. Il goal più importante l’ho segnato in finale di Supercoppa contro il Milan. Era il 18 gennaio 2023: l’anno non poteva iniziare meglio. Anche se non è andata come doveva, la più bella e la più importante è stata la finale di Champions League contro il Manchester City. La sera prima eravamo davvero tranquillissimi. Ovviamente alzare la coppa sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ma la cosa più importante è stato l’orgoglio che abbiamo donato ai nostri tifosi. Abbiamo dato tutto in campo, ci davano per spacciati e invece il City quella vittoria se l’è dovuta sudare. E anche tanto. Il post su Instagram non era rivolto a Lukaku. Era per far capire che i giocatori vanno e vengono. Sicuramente quelli che sono andati via hanno dato tantissimo, ma alla fine la cosa che resta è la maglia nerazzurra: l’Inter è davanti a tutto. Ogni giocatore che arriva, come ogni giocatore che era qua l’anno scorso, deve fare in modo di portare l’Inter in alto”.

L’articolo Dimarco: “Il goal più importante l’ho segnato contro il Milan, la finale di Champions è stata comunque la gara più bella che ho giocato” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG