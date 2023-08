Arriva il via libera per il trasferimento di Harry Kane al Bayern Monaco: l’attaccante già in viaggio

Come scrive Fabrizio Romano, Harry Kane è volato in direzione Monaco di Baviera dopo il via libera al suo addio.

Il Tottenham ha chiesto all’ultimo di cambiare alcuni dettagli dell’accordo che porterà il bomber inglese alla corte del Bayern Monaco. Tutto fatto.

