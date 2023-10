L’esterno dell’Inter Federico Dimarco conferma che i giornali hanno raccontato la verità sul voltafaccia del belga.

Federico Dimarco è stato intervistato da Alessandro Cattelan nel suo programma su Rai 2 Stasera c’è Cattelan; ecco le sue dichiarazioni. “Qualificazione per l’Europeo? Faremo il possibile per farcela. Essere sempre concentrati è una parte importante del nostro lavoro, perché se manca la concentrazione in campo può succedere di tutto. Non è facile isolarsi, ma un giocatore deve essere bravo a farlo”.

Milanese ed interista

“Quanto è bello… Essere di Milano e giocare nella squadra per cui tifavi da bambino è un’emozione davvero bella”.

Momenti negativi

“Ci sono stati momenti in cui ho toccato davvero punti bassi, come a Sion quando mi sono rotto il metatarso o a Parma quando ho rotto il tendine dell’adduttore. Grazie al mister avuto a Verona (Ivan Juric, ndr) sono riuscito a riguadagnarmi l’Inter”.

La grandissima occasione in finale di Champions vanificata da Lukaku

“Te lo dico dopo quello che ho detto, qui non si può dire…”.

L’esultanza

“E’ nata perché io e i miei amici, con cui gioco a Pro Club, guardavamo uno sketch dei Soliti Idioti al supermercato dove c’era uno di loro che faceva lo stesso gesto. Lo abbiamo guardato per tre giorni di fila perché faceva troppo ridere e da lì ho deciso di esultare in quel modo”.

L’addio di Lukaku

“E’ successo quello che c’è scritto dappertutto. Ci sono rimasto un po’ male perché sono stato vicino a lui tutto l’anno. Non entro nel merito perché ora è in un’altra squadra. Ora torna a San Siro? Siamo carichi, come per tutte le partite”.

