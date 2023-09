Non c’è nessuno come Federico Dimarco in Europa. Dopo il gol segnato nel match tra Empoli ed Inter, l’esterno vola

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’esterno dell’Inter Federico Dimarco viene incoronato come difensore più decisivo in Europa.

DIMARCO- 9 i gol segnati finora da Federico Dimarco in Serie A con la maglia dell’Inter. In questa stagione, quello di Empoli è stato il primo. In totale, considerando anche i suoi club del passato, Verona e Parma, Dimarco ha segnato 13 gol in Serie A.

4 i gol ai quali ha partecipato il difensore interista in questo inizio di stagione: un gol e tre assist. Con queste cifre, Dimarco è diventato al momento il difensore più decisivo d’Europa, considerando i cinque campionati più importanti.

L’articolo Dimarco, NESSUNO come lui in Europa! La statistica che incorona l’esterno dell’Inter proviene da Inter News 24.

