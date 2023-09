Ecco gli aggiornamenti sulle condizioni di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter infortunato dopo il match con l’Empoli

Il Corriere dello Sport offre aggiornamenti sulle condizioni di Marko Arnautovic, infortunatosi nel match tra Empoli ed Inter.

Come sta l’attaccante? Quando potrà tornare in campo? Le news sono, purtroppo, negative. Si teme uno stop di 2 mesi per lui.

ARNAUTOVIC- L’area interessata era la parte posteriore della coscia sinistra, un infortunio di cui tuttavia ancora non si conosce l’entità. L’attaccante è ripartito verso casa col gruppo in stampelle e attorno alle condizioni del nerazzurro filtra gran pessimismo. Chiaramente saranno gli esami, previsti per la giornata di oggi o domani al massimo per chiarire la situazione. Ma da una prima diagnosi si parla di distrazione ai flessori della coscia sinistra: infattibile rivedere in campo Arnautovic prima di novembre, nella peggiore delle ipotesi potrebbe rimanere ai box per oltre due mesi.

L’articolo Inter e Arnautovic, quando può tornare in campo? Le ULTIME proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG