L’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco è molto carico in vista della finale di Champions League.

Federico Dimarco ha parlato della gara di sabato prossimo contro il Manchester City in conferenza stampa; il laterale si è detto convinto dei mezzi della propria squadra. “Giocare una finale di Champions League da protagonista è incredibile, siamo orgogliosi di noi. Siamo contentissimi di aver raggiunto questo traguardo meritato sul campo. Incontriamo una squadra forte, ma per noi vincere questo trofeo è un sogno. Per loro è un’ossessione”.

Federico Dimarco

“Giocare la finale è sogno di qualsiasi bambino. Dobbiamo fare la nostra partita, da Inter. Non è solo l’attacco a fare la partita,ma tutta la squadra. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato in tutto questo percorso fino alla finale. Loro sono forti, ma l’Inter deve fare l’Inter e usare il suo orgoglio e la sua forza. Così possiamo toglierci belle soddisfazioni. i tifosi dico che andremo là e daremo tutto. Sputeremo sangue e daremo il massimo finché la partita non finirà. Non è da tutti passare quel girone con Bayern e Barcellona. Normale poi cambino i pronostici, abbiamo dimostrato sul campo di meritare questa finale e ce la giocheremo alla pari“.

L’articolo Dimarco: “Per noi vincere la Champions sarebbe un sogno, per loro è un’ossessione, dobbiamo fare una partita da Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG