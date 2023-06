Dopo la vittoria del campionato turco del Galatasaray, Graham Souness ha piantato una bandiera in mezzo allo stadio: lo stesso gesto fatto nel 1996 sul campo del Fenerbahce

Il Galatasaray ha vinto il campionato turco per la 23ª volta. E per l’occasione c’era anche Graham Souness, allenatore del Gala nel 1995/96 e da allora molto amato dai tifosi giallorossi – e odiato da quelli del Fenebahce – dopo aver piantato la bandiera del club nel centrocampo dello stadio degli storici rivali in finale di Coppa di Turchia.

In occasione dei festeggiamenti per il campionato, finito ieri con la vittoria proprio contro il Fenerbahce per 3-0 – doppietta di Zaniolo e Icardi – il tecnico scozzese ha riprodotto la scena della bandiera, questa volta all’interno dello stadio di casa.

