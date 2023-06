L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez sottolinea come la sua squadra abbia più volte ben figurato contro avversari molto forti.

Il sito della UEFA ha intervistato Lautaro Martinez che ha espresso il suo parere sulla supersfida di sabato. “Il gol in semifinale col Milan è stato uno dei più importanti della mia carriera. Non per la bellezza del gol, ma per quanto fosse importante, la grande e la storia che nascondeva dietro. Fare gol è sempre speciale, figuratevi durante una gara di questo genere. La cosa è importante è che i miei compagni si siano divertiti e che lo abbiano fatto anche i tifosi e che abbia contribuito a rasserenare la squadra. Sapevamo che se avessero segnato, le cose sarebbero cambiate rapidamente, per questo è stato importante per calmare l’ansia e poterci rilassare”.

Lautaro Martinez

“Manchester City? Non ci sono dubbi sul fatto che siano una delle migliori squadre del mondo. Giocano un calcio che mi piace molto e saranno sicuramente un avversario molto duro da affrontare. Ma durante tutta la Champions League abbiamo già affrontato squadre toste e abbiamo giocato molto bene. Dobbiamo goderci questa partita perché non giochi una finale di Champions tutti i giorni. È un sogno che diventa realtà per noi, quello che ci resta da are è lavorare duro e giocare al meglio possibile. E speriamo che la squadra migliore possa vincere, con noi che alzeremo il trofeo alla fine della partita. Dzeko e Lukaku sono due giocatori diversi. A Edin piace avere il pallone, viene incontro e collega il gioco coi compagni, mentre Romelu preferisce attaccare gli spazi e si porta dietro i difensori così da creare spazio per l’altro attaccante. Mi trovo molto bene con entrambi. Cerco di adattarmi a loro e a quello di cui necessita la squadra. Se devo attaccare lo spazio per liberare campo per Edin lo faccio senza problemi, la stessa cosa vale con Lukaku. Inzaghi? Stiamo molto bene con l’allenatore perché lavora molto bene e prepara le gare alla grande. Dal punto di vista mentale queste gare non hanno bisogno di stimoli per l’importanza della partita”.

L’articolo Lautaro Martinez: “Abbiamo già affrontato squadre forti, mi trovo bene sia con Dzeko che con Lukaku” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG