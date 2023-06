L’ex portiere dell’Inter Francesco Toldo ha rievocato il suo addio al calcio, paragonandolo a quello di Ibrahimovic, che ha salutato ieri sera a San Siro

L’ex Inter, intervistato a Radio Anch’io Sport, Francesco Toldo, ha ricordato il suo addio al mondo del pallone:

«Lasciare il calcio per me è stata una liberazione, per Ibrahimovic credo sia stata una sofferenza, nell’ultimo anno non ha quasi mai giocato, avrebbe voluto aiutare la squadra».

