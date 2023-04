Intervistato da Mediaset Infinity Federico Dimarco si è espresso sui prossimi impegni in programma per l’Inter

Dimarco si è espresso così riguardo ai prossimi importanti impegni dell‘Inter:

“Siamo felicissimi di aver raggiunto la semifinale. Quando viene a San Siro, parti così e il pubblico spinge, non è facile giocare se non sei abituato. Ottima partita, al di là degli errori che non dobbiamo commettere. Juventus e Milan? Se pensiamo troppo avanti possiamo commettere errori come ne abbiamo commessi ultimamente”.

L’articolo Dimarco: «Se pensiamo a Milan e Juventus commettiamo altri errori» proviene da Inter News 24.

