Il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici si è espresso sull’Inter di Simone Inzaghi e sul Milan, che a maggio si incroceranno in Champions League

Semplici ha commentato così la sfida tra Inter e Milan nella conferenza pre Sampdoria:

“Giusto fare i complimenti, dopo tanti anni vedere due squadre in semifinale di Champions, è un aspetto importante per tutto il movimento, per portare il calcio italiano ai livelli, non magari a quello degli anni 80-90. Ma le idee, le scelte dei giocatori, le idee di tanti allenatori che ci sono in Italia e che si stanno dimostrando grandi anche all’estero ci devono far ben sperare. Bisogna dare continuità a questi aspetti e non sperare che sia un caso”

