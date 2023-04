La Juventus torna terza in classifica: revocata la penalizzazione in attesa di un nuovo processo. Il Collegio di garanzia del Coni accoglie il ricorso

C’è il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni: accolto il ricorso della Juventus, si torna alla Corte d’Appello Federale per un nuovo processo e nel frattempo vengono tolti ai bianconeri i 15 punti di penalizzazione e la squadra di Allegri torna terza. Milan quinto e Inter sesta in classifica in attesa del nuovo procedimento disciplinare. Non è finita qui, dunque.

L’articolo Sentenza Juventus, il Collegio di Garanzia del Coni rinvia la decisione: revocata la penalizzazione proviene da Inter News 24.

