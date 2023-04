Il centrocampista del Benfica Joao Mario si è espresso sull’eliminazione dei portoghesi per mano dell’Inter

Joao Mario si è espresso così a Eleven Sports dopo l’eliminazione del Benfica:

“Penso che la squadra abbia fatto bene. Siamo riusciti a dominare la partita in pochi istanti. La sofferenza è sempre complicata, ma abbiamo reagito bene e pareggiato. Queste squadre hanno bisogno di una mezza occasione per segnare, questo è successo spesso al Benfica. Abbiamo segnato tre gol in trasferta per il secondo anno consecutivo, forse dobbiamo migliorare le partite casalinghe. Complimenti all’Inter, al Da Luz hanno fatto una bella partita. ischi? Normale. Quando ho giocato per loro, mi hanno fischiato. Tutto perfettamente normale. Questa partecipazione alla Champions League è stata molto buona, volevamo arrivare in semifinale, cosa che sarebbe stata storica. Ma abbiamo fatto un campionato esemplare”

