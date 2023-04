Al termine di Inter-Benfica, Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’esterno è stato autore dell’assist per il gol di Lautaro

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Inter-Benfica.

LE PAROLE DI DIMARCO –: «Siamo felicissimi perché l’Inter era da tanti anni che non entrava in Semifinale. Bene così però manca ancora uno step per arrivare fino in fondo. Una partita interpretata bene a parte qualche disattenzione dove abbiamo preso gol. Siamo contenti. Assist? Sono contento, lavoro tutta la settimana per cercare di fare assist ai miei compagni. Milan? Prima pensiamo alle altre partite che abbiamo prima, poi ci penseremo».

L’articolo Dimarco: «Siamo felicissimi. Milan? Prima pensiamo alle altre partite» proviene da Inter News 24.

