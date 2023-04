Simone Inzaghi ha parlato così al termine del pareggio ottenuto dall’Inter contro il Benfica e del passaggio in semifinale

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel postpartita di Inter-Benfica, Simone Inzaghi ha commentato così la prova dei suoi ragazzi.

LE PAROLE DI INZAGHI –: «C’è grande felicità, una serata importante per tutta l’Inter. Abbiamo meritato nel doppio confronto contro una grande squadra. Onore ai ragazzi che hanno fatto due partite strepitose. La semifinale era un sogno ma ora ci siamo e ce la giocheremo alla grande. Esultanza al gol di Lautaro? Ero felice per i ragazzi. Siamo partiti da un girone difficilissimo, siamo stato bravi e uniti, insieme ai tifosi che ci hanno aiutato tantissimo. So da dove provengono le critiche, chi parla bene e chi male. A volte ci stanno. Ho la fortuna di essere da tanti anni i questo mondo, Sono concentrato sul mio lavoro e sulla squadra. Gol subiti? Sul secondo è stato bravo il loro attaccante, sul terzo c’è stato un fischio che ha fatto fermare i nostri calciatori credendo fosse finita. Abbiamo coperto il campo bene. Lukaku e Dzeko? Il mio obiettivo è averli tutti e 4 a disposizione. Con questo calendario è diventato proibitivo, ho bisogno di tutti e tutti quanti mi stanno dando una mano».

