Joaquin Correa ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match pareggiato dall’Inter contro il Benfica in Champions League

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Joaquin Correa ha parlato così al termine di Inter-Benfica, decisa anche da una sua rete.

LE PAROLE DI CORREA –: «Era importantissimo per noi arrivare in semifinale. Un sogno. Segnare era importantissimo per me, per il momento che stavo passando. Siamo contenti e andiamo in semifinale per fare bene. Nessuna polemica nell’esultanza. Nello spogliatoio stavamo un po’ male per gli ultimi gol presi. Adesso pensiamo al campionato».

