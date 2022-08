Il terzino sinistro, Federico Dimarco parla al Corriere dello Sport, ecco l’intervista al giocatore dell’Inter.

Queste le parole del terzino sinistro dell’Inter, Federico Dimarco al Corriere dello Sport: “Le nostre facce all’ultima al Meazza davanti ai nostri tifosi le hanno viste tutti e noi abbiamo dimenticato il dispiacere di quel giorno. Quest’anno dobbiamo mettere la testa bassa e dimostrare quello che valiamo. Con il lavoro puntiamo ad arrivare agli obiettivi che ci siamo imposti.“

Federico Dimarco

Su Skriniar: “Io di mercato non so niente e dovete parlare con la società. Io suo amico stretto e voglio che rimanga all’Inter perché non uno più forti difensori d’Italia, ma d’Europa.“

Sul ruolo di esterno sinistro: “Mi piace, lo ammetto, ma io possono giocare sia nella linea a tre sia esterno a centrocampo. La decisione spetta all’allenatore e io mi adatto. Sembra una frase fatta, ma è la verità.” Conclude.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG