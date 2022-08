La situazione in casa Juventus si muove anche per le uscite, Rugani ed Arthur i più vicini all’addio in bianconero.

La Juventus si muove anche per quanto riguarda il capitolo uscire. L’Empoli con la cessione di Viti al Nizza per ben 15 milioni di euro è alla ricerca di un difensore esperto, dai bianconeri può proprio ritornare Rugani in prestito. La situazione è tutta da giocare sullo stipendio, l’Empoli metterebbe sul piatto il 30% dello stipendio attuale ma la società bianconera dovrebbe sforzarsi di arrivare al 70%, servirà anche verificare la volontà del giocatore di andare via e nel caso di abbassarsi anche il contratto, rinunciando a parte dell’ingaggio.

Su Rugani ci sono anche Verona e Spezia che attendono di vedere se c’è spazio d’inserimento nella trattativa sempre in prestito. Per Arthur invece la trattativa è nel vivo, il Valencia di Gattuso è pronto a spingersi a pagare la metà dell’ingaggio del giocatore ma non oltre, la Juventus il prestito secco fatica a valutarlo, ma potrebbe essere l’unica seria trattativa per far andare via il mediano brasiliano.

