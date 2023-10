Le parole di Federico Dimarco, esterno della Nazionale, sui prossimi impegni degli azzurri. Tutti i dettagli

Federico Dimarco ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale.

LE PAROLE – «Contro Malata e Inghilterra saranno due partite chiave per la qualificazione. Un terzino che guardavo da piccolo? A me è sempre piaciuto Marcelo del Real Madrid, di una classe come pochi terzini hanno avuto. Oggi i migliori sono Alphonso Davies, Theo Hernandez e Nuno Mendes. Adesso il ruolo di terzino è anche più divertente, ti ritrovi anche in zone differenti del campo».

