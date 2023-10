Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha ricevuto la laurea ad honorem a Parma per quanto fatto nella sua carriera

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha ricevuto la Laurea Magistrale ad honorem in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate a Parma. Di seguito le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Qualcuno potrebbe dire che mi sono laureato avendo fatto pochi esami, in realtà ne ho fatti tanti e ne continuo a fare. Dirò ai miei giocatori che possono chiamarmi dottore. In un gruppo di lavoro il leader deve avere la forza di delegare per responsabilizzare e motivare i suoi collaboratori, perché la forza di un gruppo è sempre più forte di quella di un individuo solo. Il mio è stato un viaggio lunghissimo, bello e appassionante, è una passione non ha mai rappresentato né un sacrificio né un lavoro, era così a 15 anni, è così oggi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG