Jerome Rothen, ex giocatore, ha parlato dell’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Marsiglia. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Nell’atteggiamento dei giocatori si vede un cambiamento. Ci sono più sorrisi, sono tutti trascinati dall’atteggiamento e dalla personalità di Gattuso. Sono segnali inequivocabili, si vede. Come ogni nuovo allenatore che arriva in un club, per i giocatori è una boccata d’aria fresca, visto che le cose non andavano bene. Ma dovrà durare; mi piace quello che sprigiona Gattuso, vedremo cosa metterà in campo a livello tecnico-tattico».

