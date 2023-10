Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato della Laurea ad Honorem consegnata a Carlo Ancelotti. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Carlo Ancelotti era già un professore del calcio, adesso lo hanno autenticato. Qual è la dote che lo ha reso così vincente e importante per il mondo del calcio? Essere una persona intelligente, con una grande umanità e con delle grandi capacità. Avrei piacere che il Parma ritornasse in serie A e che giocasse bene. In questo Paese, anche il calcio, tradisce il merito. Se vinci va bene, perché il direttore del giornale vuole che tu scriva bene. Se vinci anche rubando, va bene lo stesso e così non si va avanti e si va indietro».

