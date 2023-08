Dimissioni Mancini, scelta dettata da questa clausola Il retroscena. L’ex ct sarebbe rimasto infastidito per un dettaglio del contratto

Sono state improvvise le dimissioni di Roberto Mancini dalla Nazionale Italiana di calcio. Così improvvise che non sono note i motivi. Spuntano, però, i primi retroscena sulla possibile causa che ha portato l’ex allenatore dell’Inter a questa decisione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Alciato, all’interno del contratto ci sarebbe stata una clausola che potrebbe aver infastidito il tecnico. Nel caso in cui l’Italia non si sarebbe qualificata nei prossimi Europei, era previsto l’esonero automatico dell’oramai ex cit.

