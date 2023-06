La Dinamo Kiev, club del campionato ucraino, ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante Andriy Yarmolenko

Di seguito il comunicato ufficiale della Dinamo Kiev su Andriy Yarmolenko.

COMUNICATO – Andriy Yarmolenko, il famoso giocatore che ha giocato con i bianco-azzurri nel 2006-2017, è tornato all’FC Dynamo Kyiv. Ha firmato un contratto biennale con il club. Yarmolenko ha esordito con la prima squadra della Dynamo l’11 maggio 2008, nella partita contro l’FC Vorskla Poltava. A poco a poco Yarmolenko si trasformò nel vero leader della Dynamo. Ha vinto tre titoli UPL, due Coppe d’Ucraina e tre Supercoppe. In quasi dieci anni Yarmolenko ha collezionato 341 presenze in diverse competizioni e ha segnato 137 gol. Yarmolenko è il leader di tutti i tempi della nazionale ucraina in termini di numero di presenze con 115 presenze. Nell’agosto del 2017 Andriy è stato ingaggiato dal Borussia Dortmund. In un anno è entrato a far parte del West Ham e ha trascorso 4 stagioni con la squadra inglese. Successivamente Yarmolenko ha trascorso una stagione con il club degli Emirati Arabi Uniti Al Ain FC. Andriy torna alla Dinamo da free agent. Ha deciso di tornare nel paese natale durante i duri tempi della guerra. Bentornato a casa, Andriy!

