Miroslav Orsic, attaccante della Dinamo Zagabria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan

Miroslav Orsic, attaccante della Dinamo Zagabria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan:

«Ci aspetta una grande partita, contro un grande club. Non c’è molto di cui parlare, abbiamo una partita importante contro un grande club. I tifosi ci spingeranno».

GARA DI ANDATA: «La partita di Milano è stata difficile per noi, ma abbiamo giocato bene. Abbiamo subito gol sfortunati e poi è stato difficile rientrare. Comunque li abbiamo studiati in campo. Adesso ognuno di noi ha ‘una loro foto’. Dobbiamo essere coraggiosi, loro hanno una squadra e delle persone fantastiche. Ma dobbiamo essere più coraggiosi e determinati. Ogni partita è diversa, neanche loro avranno fretta. Dovremo prepararci per diverse fasi del gioco».

NUMERI: «Non penso molto ai numeri, ogni attaccante ha i periodi bui, devo solo continuare a lavorare bene e i gol torneranno».

GARA COL CHELSEA: «Sono due situazioni diverse. Adesso è più facile per noi. Prima della prima partita del girone non sapevamo cosa aspettarci. Abbiamo iniziato bene, abbiamo battuto il Chelsea e questo ci ha dato un po’ di fiato. Ora dobbiamo continuare così».

PERCORSO EUROPEO: «Questo è esattamente ciò di cui abbiamo parlato nello spogliatoio. Abbiamo una grande opportunità davanti a noi. Questo sarebbe il coronamento e spero che ci riusciremo di un percorso».

The post Dinamo Zagabria, Orsic svela: «Abbiamo una foto di ogni calciatore del Milan» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG