Dionisi: «Berardi è il nostro giocatore più importante, fa la differenza. Spero che…». Le parole del tecnico del Sassuolo

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a DAZN di Domenico Berardi, sempre obiettivo del calciomercato Juve.

Le sue parole: «Domenico è il nostro giocatore più importante ma non esistono giocatori che vincono le partite da soli. I dettagli fanno la differenza e lui oggi, come sempre, lo ha dimostrato. Spero continui così perché, se lo vuole, può migliorare i suoi record personali. Non si finisce mai di migliorarsi e raggiungere nuovi obiettivi».

