L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni il giorno dopo la vittoria contro l’Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Serie A, Alessio Dionisi è tornato sulla vittoria ottenuta ieri col suo Sassuolo contro l’Inter a San Siro.

SULLA PROVA DEL SASSUOLO – «Questa squadra dà tutto se stessa. A Frosinone abbiamo sbagliato pensando che fosse chiusa al 20’ e invece ci hanno rimontato battendoci. Con la Juve e con l’Inter, al contrario, ci abbiamo creduto noi. Abbiamo qualità, quando la abbiniamo all’energia, i risultati si vedono. Difficile fissare la mentalità che abbiamo messo in campo con la Juve e a San Siro. In estate abbiamo cercato di ricambiare alcuni ragazzi, mantenendo qualità ed entusiasmo. Qui servono ambizione e umiltà, se viene meno anche solo una di queste componenti, il calo risulta evidente».

SULLA PRESTAZIONE DI BERARDI – «E’ un giocatore particolarmente determinante. Non mi piace parlare di numeri, lui è diventato un uomo qui al Sassuolo, porta sempre in campo gestione del momento e maturità, pesando bene anche i momenti in cui è stato messo in discussione. Mercato di gennaio? Siamo una realtà importante ormai dopo undici anni in Serie A e vogliamo confermarci, rimanerci a lungo. Restiamo una realtà però piccola e questo sposta tanto, perciò avere uno come lui o non averlo cambia in esperienza. Speriamo sarà un mercato tranquillo, giusto che Mimmo venga avvicinato dalle grandi squadre, può fare il titolare nei top club di Serie A. Sono contento che per una serie di motivi è ancora al Sassuolo, spero possa anzi migliorare ulteriormente».

SU FRATTESI – «Nessuno ha le sue qualità, in testa però un nome ce l’ho».

SU BOLOCA – «Sicuramente salta all’occhio, è un ragazzo arrivato qua forse fin troppo in punta di piedi. Credevo che il suo percorso potesse essere più lungo e invece sta accelerando tantissimo. Detto questo il nome è un altro (ride, ndr)».

L’articolo Dionisi: «Contro Juve e Inter ci abbiamo creduto, su Berardi e Frattesi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG