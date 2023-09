L’attaccante della Salernitana, Antonio Candreva, ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra contro l’Empoli

Intervenuto a Dazn al termine di Empoli-Salernitana, Antonio Candreva si è espresso così. Il club campano è uscito sconfitto dal match, e nel prossimo impegno di Serie A sfiderà l’Inter.

COME STO? – «Vediamo, faremo dei controlli domani. Ho sentito tirare all’adduttore destro, vediamo nelle prossime ore».

SFORTUNA? – «Non stiamo passando un momento positivo, è colpa nostra. Dobbiamo rimboccarci le maniche, il campionato è ancora lungo. Difficile con chiunque, non ci sono partite facili con nessuno. Se non si è compatti e duri in alcune circostanze la Serie A non perdona».

COME SPIEGO IL MOMENTO DIFFICILE – «Dobbiamo ritrovare la serenità, questo lo portano solo i risultati, non abbiamo alibi, dobbiamo rifarci nelle prossime partite».

