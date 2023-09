L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi si gode la vittoria contro i bianconeri ma al contempo si proietta già alla prossima gara.

Il Sassuolo ieri ha battuto la Juventus per 4-2 mentre mercoledì sarà di scena a San Siro contro l’Inter. Alessio Dionisi in conferenza stampa elogia alcuni suoi attaccanti.

Su Berardi

“Devo dire la verità, Domenico sta cercando la miglior condizione: lui ha gambe forti e deve giocare, poi io lo tengo in campo anche se ha i crampi perché è troppo importante. Magari faccio finta che manca meno di quanto sia vero. Per me l’ha vissuta bene, ormai è un uomo da questo punto di vista: poi è un giocatore così talentuoso che ci sta un po’ di nervosismo. Domenico potrebbe giocare con qualsiasi squadra nelle prime 4-5 del campionato, poi magari lui ha fatto certe scelte e non è facile stare dentro in tutte le situazioni. Ma la settimana l’ha fatta bene“.

Su Laurienté ed il match con l’Inter

La prestazione di Armand è stata tra le più positive dopo quella con l’Atalanta. Anche lui va accompagnato ma non è facile perché pensa di aver raggiunto l’apice e invece è un ragazzo he va accompagnato, aiutato, non ha fatto la preparazione e quindi anche lui ha avuto il suo momento di recupero dall’infortunio giocando e oggi ha fatto la partita giusta anche in fase difensiva perché lui spesso si prende delle pause e se fa così non aiuta la squadra e se trascura questo diventa un giocatore più normale. Per la prossima, ora l’Inter sta facendo delle grandi cose, vedremo cosa farà domani con l’Empoli e la prepareremo al meglio cercando di andare a dar fastidio all’Inter, perché questa è la nostra mentalità, perché noi abbiamo giocato con 4 attaccanti e non so in quante lo fanno: bisogna avere qualità, organizzazione ed equilibrio, se riusciremo a mantenerlo spero faremo una grande prova anche con l’Inter”.

