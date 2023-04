Dionisi: «La Juve è la più forte d’Italia, proveremo a batterla». Il tecnico del Sassuolo presenta la partita in conferenza stampa

Dionisi in conferenza stampa ha presentato la partita con la Juve in programma domani alle 18 al Mapei Stadium. Queste le parole del tecnico del Sassuolo.

BERARDI – «Domenico non ci sarà, tagliamo la testa al toro. Sono uscite notizie senza che la società abbia fatto comunicati. Un piccolo problemino che lo ha costretto a uscire con il Verona, così togliamo anche dubbi sulla sostituzione. Contiamo di averlo molto presto».

COME SI PREPARA LA PARTITA – «Questa gara per certi aspetti si prepara da sola. Non è vero perché serve tanta preparazione contro un avversario del genere, sicuramente le motivazioni saranno tantissime contro una squadra che ha un valore importante».

REAZIONE DOPO VERONA – «Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato tanto e realizzato poco, è un peccato, ma se riporteremo questa rabbia nelle prossime partite, già da domani, recupereremo quello che non abbiamo ottenuto a Verona».

LA JUVE – «La Juve è attrezzatissima, ha tanti campioni, credo che sia la squadra più forte d’Italia. Ovvio che ha avuto delle defezioni ma stiamo parlando della Juve, una squadra abituata a giocare ogni tre giorni, non pensiamo a questo e pensiamo a noi».

SOSTITUTO DI BERARDI – «O Bajrami o Defrel. Dipende da che partita vogliamo fare, dai cambi in corso, perché hanno caratteristiche diverse. Bajrami si è adattato da subito forse nel ruolo che gli calza meno, Greg lo ha fatto spesso. Sono due giocatori che hanno già fatto bene in quel ruolo. Ad oggi ancora non ho scelto».

CHE PARTITA FARA’ IL SASSUOLO – «Proveremo a vincere. Sappiamo che è difficile. La Juve è una squadra che prende pochi gol, nella sua storia è una squadra che prende pochi gol e sappiamo che non sarà facile. L’obiettivo è fare la partita, alzare il ritmo perché se lo abbasseremo non avremo speranze. Poi davanti abbiamo la Juve che può decidere come e dove indirizzare la partita».

LE CONDIZIONI DI CONSIGLI – «Lui è distaccato da tutto questo, anche con l’età che ha, ho parlato con lui e non ci sono problemi. Se sbaglia un portiere si prende gol, è difficile che non si prenda, ma Andrea ha le spalle larghe. L’ho visto bene, non c’è mai stato un caso Consigli e mai ci sarà a Sassuolo un caso Consigli».

LE CRITICHE IN SETTIMANA – «Anche su questo il Sassuolo ci è un po’ abituato, vinci sei un eroe e perdi sei un pirla. Non possiamo andare dietro a questo. Siamo stati bravi poco tempo fa a non andare dietro a questo, non possiamo crearci un alibi per così poco, lo dobbiamo dimostrare sul campo ma ho molta fiducia nella squadra per quello che sta facendo».

