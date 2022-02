Tempo di vigilia per il Sassuolo di Alessio Dionisi: ecco le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa.

Alessio Dionisi ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Inter. “Credo che l’Inter abbia personalità e consapevolezza. Le qualità dei giocatori sono indiscutibili. Lo dimostra anche la partita con il Liverpool dove credo abbia perso immeritatamente. Dovremo rispettare l’avversario e sicuramente avremo delle possibilità per metterli in difficoltà. Sono troppe le qualità dell’Inter”.

“Dovremo andare a Milano con consapevolezza e le nostre qualità. Se l’Inter fa l’Inter dal 1′ all’ultimo minuto è difficile per qualsiasi squadra, è stato difficile anche per il Liverpool. Se loro però non saranno così dal 1′ all’ultimo e noi saremo squadra… Dovremo essere bravi a concedere il meno possibile a una squadra che crea tanto e mette in difficoltà chiunque anche sulle palle inattive. Impossibile non avere difficoltà, ma dovremo essere bravi a reagire”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG