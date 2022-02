Il difensore del Milan Pierre Kalulu si è detto sconvolto dalla costante presenza di tifosi rossoneri in ogni parte d’Italia.

Il difensore francese del Milan Pierre Kalulu ha rilasciato una lunga intervista ad Eurosport; eccone alcuni estratti. “Arrivando qui, ho davvero scoperto la sua immensità. Ci sono tifosi ovunque, ovunque andiamo, a Roma, Salerno o ancor più al Sud, ci sono sempre i tifosi che aspettano la squadra in aeroporto, in albergo… È importante, puoi sentire che sono sempre con te. Onestamente, non me lo aspettavo”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Qui c’è sempre bisogno di risultati, sia in allenamento che in partita. C’è un livello minimo da avere e devi sempre dare il massimo. È il segno distintivo dei grandi club. Sulla corsa Scudetto tutto può girare molto velocemente. Lo abbiamo visto nel derby. La scorsa stagione è stata positiva, anche molto positiva, ma alla fine non abbiamo vinto nulla. Io, personalmente, voglio vincere qualcosa quest’anno“.

