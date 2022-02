Il procuratore di Nicolò Zaniolo Claudio Vigorelli ha chiarito che per il momento non si parla del rinnovo con la Roma.

Il Corriere dello Sport ha intervistato l’agente del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo per sapere come procede la trattativa per il prolungamento del contratto. “Al momento non c’è nessuna trattativa per il rinnovo con la società giallorossa. Nicolò è totalmente concentrato a finire nel migliore dei modi il campionato in corso con il massimo impegno e la massima determinazione”.

Roberto Mancini

“Inoltre, ci sono i prossimi impegni con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini che ha l’obiettivo di raggiungere il Mondiale. È prematuro e infondato qualsiasi riferimento a un’eventuale trattativa in corso relativa a rinnovi o prolungamenti di contratto“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG