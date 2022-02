Tudor sfida Mourinho all’Olimpico. In palio i punti per l’Europa. Giallorossi in emergenza.

La Roma va oltre l’emergenza e ospita un Hellas Verona agguerrito all’Olimpico. I padroni di casa vogliono dimenticare gli ultimi due pareggi contro Genoa e Sassuolo. I ragazzi di Tudor, con un risultato positivo, potrebbero avvicinarsi proprio ai giallorossi, distanti solo 4 punti in classifica. Nella gara di andata il Verona si è imposto 3-2, dopo una gara vivace e combattuta, grazie al gol decisivo di Faraoni nella ripresa. Un motivo in più per seguire questo importante match.

IM_pallone_serie_A_2020

Ecco le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle ore 18):

ROMA (4-3-1-2): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Vina; Maitland-Niles, Cristante, Oliveira; Pellegrini; Abraham, Felix. Allenatore: Mourinho.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Paganessi e L. Rossi. Quarto uomo: Volpi. Var: Manganiello. Avar: Zufferli.

