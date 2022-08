L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Domenico Berardi con i colori neroverdi: parla il tecnico

LA FIRMA – «Il suo rinnovo stata una bella notizia, tutto meritato. Nessuno regala niente e quello che ha ottenuto Berardi lo ha fatto per le sue qualità. È determinante per noi, sono tra felice che sia andata così. Sono molto ottimista per natura e Domenico non è un giocatore, è il giocatore del Sassuolo. È una bandiera Non ce ne sono tante. Ho avuto la fortuna di allenare Magnanelli, che è stato più di una bandiera per quello che ha rappresentato. Berardi forse è l’ultima bandiera e dovremmo farci due domande, non noi Sassuolo ma tutti».

L'articolo Dionisi sul rinnovo di Berardi: «E' l'ultima bandiera. Dovremmo farci due domande» proviene da Calcio News 24.

