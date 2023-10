Diritti tv Serie A: DAZN e Sky mettono sul piatto circa un miliardo di euro. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti

Oggi presso gli uffici della Lega Serie A, i 20 club decideranno se accettare o meno l’ultima offerta presentata dalle TV per la trasmissione delle gare di campionato per i prossimi cinque anni. DAZN che ha presentato l’offerta per la trasmissione di tutte le dieci gare di ogni giornata – tra cui sette in esclusiva – ha messo sul piatto circa 700 milioni di euro a stagione.

Non solo: sul piatto anche una royalty importante (intorno al 50%) oltre gli 800 milioni di fatturato. Altri 200 milioni arriveranno invece da Sky che vuole acquistare tre gare per giornata in co-esclusiva più l’esclusiva sull’intero campionato negli esercizi commerciali. Questo quanto scrive il Corriere della Sera.

