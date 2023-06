Diritti TV Serie A, l’ad della Lega Luigi De Siervo parla degli abbonamenti per poter seguire il campionato: le sue dichiarazioni

Luigi De Siervo ha così parlato dei diritti TV per le gare di Serie A nella sua intervista a Il Sole 24 Ore.

LE PAROLE – «Un solo abbonamento per i tifosi? Credo che sia inevitabile oggi avere una pluralità di abbonamenti. E sul prezzo non penso che si debba scendere più di tanto. Certo si può migliorare l’offerta. Sconfiggere anche culturalmente la pirateria è fondamentale per ampliare la base degli abbonati. E con un aumento degli abbonati si potrebbe prospettare un reale riequilbrio dei costi».

