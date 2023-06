Massimo Durante, avvocato, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com della sentenza bianconera

Cosa pensa invece delle modalità con cui è stato calcolato il -10 per le plusvalenze?

«C’è qualcuno che nel corso della sua esistenza abbia fatto una plusvalenze non molto chiara Certamente si, ma come mai non ci sono state sanzioni? Perchè non esiste una norma che indichi come regolare le plusvalenze. Come mai la Juve è stata sanzionata Qualcuno dirà perchè l’ha fatto più volte, ma è da 20 giorni, da quella pantomima del levo o metto i punti, che non c’è niente da dire in merito, se non agire nel nostro piccolo, cercare di compattarci. Servono strumenti di conoscenza, vorrei che il tifoso avesse cognizione di quanto accaduto. Perchè non ci spiegano per filo e per segno cosa è davvero successo?».

