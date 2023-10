Diritti TV Serie A, scoppia il caos in Lega Calcio: anche il Milan contrario a quella soluzione che è stata proposta

Scoppia il caos in Lega Calcio per i Diritti TV Serie A. Dazn e Sky hanno alzato l’offerta fino a 900 milioni di euro a stagione fino al 2029, ma non tutti sono d’accordo.

Servono 14 voti per ratificare l’accordo sui diritti televisivi e ci sono 7 club (Juventus, Milan, Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna e Salernitana) che sono contrari e preferirebbero invece la creazione di un canale auto-gestito dalle società. Lo scrive Repubblica.

The post Diritti Tv Serie A: il Milan preferirebbe questa soluzione, 7 club d’accordo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG