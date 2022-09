La Fiorentina perde male a Istanbul e ora è piena crisi, a Italiano serve un piano B per risollevare la fiducia della sua squadra

Brutti, sporchi e senza gol. Tre parole per descrivere la prova della Fiorentina in Conference League. Una crisi che sta proseguendo anche in campionato. La condizione precaria di alcuni interpreti e la mancanza di gol dell’attacco fanno paura. Italiano deve rimboccarsi le maniche e svoltare per ritrovare la sua ‘vecchia’ Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

